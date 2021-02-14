В ХМАО произошла вспышка неизвестной кишечной инфекции

В ХМАО вспышка острой кишечной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Совестком районе ХМАО зарегистрировали 60 случаев заражения острой кишечной инфекции с начала года, что превышает порог заболеваемости более чем в два раза. Об этом URA.RU рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора в Югорске и Советском районе Ирина Крылова.

«Случился подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Советского района. В связи с этим уровень заболеваемости превысил многолетний уровень чуть больше чем в два раза. Занос инфекции произошел также в два детских сада — это „Родничок“ и „Дюймовочка“. Но дальнейшего распространения удалось избежать, воспитанники и сотрудники уже посещают детский сад», — объяснила специалист.

Крылова добавила, что уже на этой неделе наблюдается спад заболеваемости инфекцией. Однако лабораторно установить, какой именно кишечной инфекцией заразились воспитанники детского сада и причину ее распространения — не удалось. «Сотрудники пищеблока были обследованы — они все здоровы. Скорее всего, это сезонный подъем, который произошел раньше обычного. К сожалению, этиологически расшифровать инфекцию не удалось», — заключила Крылова.

Ранее URA.RU писало, что в детском саду «Страна чудес» в Ханты-Мансийске зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Тогда родители воспитанников начали массово судиться с детсадом и выиграли два иска на общую сумму 323 тысяч рублей.