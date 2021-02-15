Сечин рассказал Путину о прибылях «Роснефти»

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, портрет, пмэф-2016
Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным заявил о крайне позитивных итогах 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на пандемию коронавируса компания «Роснефть» смогла остаться в плюсе по прибыли. Об этом глава госкорпорации Игорь Сечин рассказал на личной встрече президенту России Владимиру Путину.

«Компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли в отличие, как я сказал, от целого ряда международных „мейджеров“, включая такие великие компании, как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total» — приводятся слова Сечина на сайте Кремля. Бизнесмен подчеркнул, что на сегодня, по данным отчетов, «Роснефть» — единственная компания, получившая прибыль в кризисном 2020 году.

Это крайне позитивный результат, отметил Сечин в разговоре с президентом. Тем не менее, он допустил, что позже появятся данные от других компаний, которые тоже могли показать финансовый рост.

22 мая Сечин был назначен главой «Роснефти» на ближайшие пять лет. В августе 2020 года Сечин подарил Путину бутылку нефти с «потрясающими характеристиками», напоминает RT. Однако после этого обратился к главе государства с жалобой на рост налогов в нефтяной отрасли, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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