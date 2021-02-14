Родители инвалидов из ЯНАО пожаловались на реабилитационный центр

Выездные курсы для детей-инвалидов в ЯНАО проводит организация из Омска Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Реабилитация, которую предлагают пройти детям с ограниченными возможностями здоровья в ЯНАО, не приносит ожидаемого результата. Как заявила жительница Тарко-Сале Наталья Рубановская, нарекания вызвала работа центра детской неврологии и реабилитации «Ангел» из города Омска.

По словам женщины, реабилитация проводилась из средств фонда «Ямине». «В 2018 году я занималась организаций выездной реабилитации. Когда она прошла, было очень много недовольных качеством оказанных услуг. Всем родителям выдали заключения, там у всех детей стояли одинаковые диагнозы — вне зависимости от пола, возраста, состояния», — рассказала Наталья (видеообращение есть в распоряжении URA.RU).

Рубановская рассказала, что родителям предложили снова записаться на реабилитацию. Однако из тех, кто ранее ее проходил курс, все, якобы, отказались.

Наталья отметила: очень много детей Ямала нуждается в реабилитации по месту жительства. Своим обращением она хотела привлечь внимание благотворителей к проблеме качества оказываемых услуг.

В центре «Ангел» подтвердили, что давно работают с благотворительными фондами ЯНАО. «За все время наши специалисты оказали помощь детям в десяти населенных пунктах Ямала, в том числе отдаленных, жалоб на работу не поступало, конфликтов ни с кем никогда не было», — рассказала URA.RU директор «Ангела» Ирина Зимницкая.

«Ни одного негативного отзыва в адрес „Ангела“ до сих пор не было, — рассказал руководитель фонда Дмитрий Фролов. — Напротив, родители из разных городов Ямала направили 13 коллективных благодарственных писем в адрес реабилитологов из Омска». В этом году, по словам директора, уже 71 семья пожелала получить услуги.

Между тем, к проблеме уже подключились общественники. По словам ямальского активиста Алексея Шевцова он написал заявление в прокуратуру, чтобы там разобрались в ситуации.