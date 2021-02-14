У жителей Тобольского района заподозрили гаффскую болезнь

Редкое и малоизученное заболевание передается через токсичную рыбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Два человека госпитализированы в больницу Тобольска (Тюменская область) с подозрением на гаффскую болезнь. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. Сейчас пациенты — жители деревни Ишменева, проходят все необходимые обследования.

«В приемное отделение областной больницы №3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. В настоящее время им проводится комплексная диагностика. Окончательный диагноз будет установлен по итогам всех исследований, проведение которых может потребовать некоторого времени», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. По данным пресс-службы ведомства, на момент госпитализации пациенты чувствовали себя удовлетворительно.

В Тюменской области подобная ситуация в последний раз имела место в октябре прошлого года. Тогда недуг заподозрили у жителя деревни Иземеть Тобольского района. Однако опасения не подтвердились — гаффскую болезнь у мужчины не нашли.

За год до этого, в октябре 2019 года, заболевание нашли у десяти жителей деревни Ачиры. В населенном пункте также скончались почти все собаки, а рыба в местном озере оказалась токсичной. В марте 2020-го болезнь поразила несколько рыбаков.

Гаффская болезнь — малоизученное заболевание, передающееся, в основном, через рыбу. Болезнь развивается стремительно, вызывая резкие боли в мышцах и паралич. Летальность составляет от 1 до 5%.