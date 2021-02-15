Российские бизнесмены собираются повысить цены

Многие российские бизнесмены ждут роста спроса даже в условия повышения цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти половина компаний в России собираются поднять цены на свои товары и услуги в 2021 году. Такие результаты показало исследование, проведенное Центром стратегических разработок (ЦСР) в январе.

«Мы видим, что 44% компаний ожидают, что в течение 2021 года вырастут цены на их конечную продукцию либо услуги», — приводит РБК заявление вице-президента центра Лора Накорякова. В среднем стоимость товаров и услуг вырастет на 8-10%. Более того, в этих условиях бизнесмены ожидают рост спроса на продукцию.

В то же время, 51% предприятий опасается за судьбу своего бизнеса, если цены придется поднять еще выше, до 15%, а у конкурентов они останутся прежними. Еще 21% опрошенных считают, что их продажи могут упасть на 15%. Всего ЦСР опросил представителей более 6 тысяч компаний в разных отраслях бизнеса.

Ранее сообщалось, что в России в магазинах «у дома» уже подорожали масло, гречка и мука. Эксперт Константин Барсуков также прогнозирует рост цен на аренду жилья, пишет RT. Зато ожидается снижение стоимости жизненно важных лекарств, уточняет агентство Nation news.