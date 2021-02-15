В Греции пенсионер умер через 8 минут после вакцины от COVID

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Врачи не связывают смерть мужчины с вакцинацией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Житель Ираклиона (Греция) скончался через восемь минут после прививки от коронавируса. Врачи не связывают смерть пожилого мужчины с вакцинацией.

«Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на общественное телевидение Греции. Сообщается, что мужчине пытались оказать помощь, однако он умер, прежде чем его доставили в реанимацию.

В больнице подчеркнули, что смерть мужчины не связана с прививкой от коронавируса и с возможным анафилактическим шоком от препарата. По словам медиков, смерть была внезапной и просто совпала с вакцинацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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