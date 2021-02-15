«Уральские авиалинии» и Utair открывают новые льготные рейсы

Шесть российских авиаперевозчиков получили право осуществлять субсидируемые рейсы по 12 направлениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральские авиалинии», Utair и еще четыре российских авиакомпаний получили в этом году право осуществлять субсидируемые рейсы на Дальний Восток. Об этом сообщили в Росавиации.

Заявки подавали восемь перевозчиков, но получили субсидии шесть: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Utair, «Якутия» и «Алроса». Больше всего направлений получил «Аэрофлот». «Магадан — Москва — Магадан, Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Москва — Хабаровск, Владивосток — Москва — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — Москва — Петропавловск-Камчатский», — указано в сообщении Росавиации. «Алросе» достались два направления: Москва — Мирный и Москва — Полярный.

Остальные авиакомпании получили по одному рейсу. «Ютэйр» — «Анадырь — Москва — Анадырь», «Уральские авиалинии» — «Благовещенск — Москва — Благовещенск», «АЛРОСА» — «Мирный — Москва — Мирный», «Якутия» — «Нерюнгри — Москва — Нерюнгри», «Сибирь» — «Улан-Удэ — Москва — Улан-Удэ».