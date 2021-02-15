15 февраля 2021

В России во время пандемии женщин увольняли чаще, чем мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение 2020 года в России потеряли работу 1,28 млн женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис в России

Во время пандемии коронавируса количество потерявших работу женщин в России было на почти на 25% больше, чем мужчин. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

«В целом количество женщин — уволенных и уволившихся самостоятельно в 2020 году и до сих пор ищущих работу — составило 1,28 млн, что на почти на четверть превышает число мужчин, столкнувшихся с этим (1,03 млн)», — пишет газета «Известия» (исследование было выполнено по заказу издания). Чаще всего увольнялись женщины из сферы продаж (300 тыс), с административной работы (187 тыс) и бухгалтерии (121 тыс).

Среди мужчин больше всего уволенных также приходится на сферу продаж (166 тыс), далее идет транспортная сфера (127 тыс), на третьем месте — IT (98 тыс). Большинство потерявших работу находятся в возрасте от 18 до 30 лет (670 тыс. женщин и 484 тыс. мужчин).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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