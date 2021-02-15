Экс-депутат Украины устроил поножовщину из-за русского языка

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Гелевей напал с ножом на официантку кафе в Киеве за то, что она разговаривала на русском языке. Об этом сообщил источник в МВД Украины.
«Олег Гелевей пришел в кафе вместе со своим товарищем. Мужчины ввязались в конфликт с официанткой из-за ее русской речи», — передает портал Strana.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Гелевей приставил к горлу девушки нож. Отмечается, что за официантку вступились посетители кафе. После этого экс-депутат несколько раз ударил одного из заступившихся мужчин ножом.
Источник в МВД уточнил, что Гелевей и его друг были пьяны. Посетители кафе вызвали скорую помощь потерпевшему. Экс-депутату грозит до 7 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины в январе чуть не устроили драку из-за русского языка. Депутат Кирилл Куликов призвал популяризировать в стране украинский язык. Журналист Дмитрий Гордон уверен, что в Киеве начнутся массовые протесты из-за украинизации, передает «Национальная служба новостей».
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