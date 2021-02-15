15 февраля 2021

Экс-депутат Украины устроил поножовщину из-за русского языка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Нож. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление
Олег Гелевей приставил нож к горлу официантки из-за того, что она разговаривала на русском языке Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Гелевей напал с ножом на официантку кафе в Киеве за то, что она разговаривала на русском языке. Об этом сообщил источник в МВД Украины.

«Олег Гелевей пришел в кафе вместе со своим товарищем. Мужчины ввязались в конфликт с официанткой из-за ее русской речи», — передает портал Strana.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Гелевей приставил к горлу девушки нож. Отмечается, что за официантку вступились посетители кафе. После этого экс-депутат несколько раз ударил одного из заступившихся мужчин ножом.

Источник в МВД уточнил, что Гелевей и его друг были пьяны. Посетители кафе вызвали скорую помощь потерпевшему. Экс-депутату грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины в январе чуть не устроили драку из-за русского языка. Депутат Кирилл Куликов призвал популяризировать в стране украинский язык. Журналист Дмитрий Гордон уверен, что в Киеве начнутся массовые протесты из-за украинизации, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...