Депутаты Украины чуть не подрались из-за русского языка

Кирилл Куликов сравнил поддержку украинского языка со «слоном в лавке» Фото: Официальный сайт президента Украины

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился на своего коллегу, народного депутата Кирилла Куликова, во время обсуждения закона о языке на Украине. Куликов раскритиковал методы, которыми пользуются власти для популяризации и развития украинского языка в стране, и заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.

«Это просто развитие, никуда не деться. Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. <…> Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство», — передает РИА «Новости» слова Куликова, сказанные в эфире телеканала «Наш». Он сравнил поддержку украинского языка со «слоном в лавке», чем вызвал негодование своего коллеги.

Камельчук заявил, что не нужно сравнивать «Украину с лавкой», назвал Куликова «хамлом и быдлом» и хотел начать драку. Однако ведущим удалось предотвратить инцидент.

Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Украину ждет провинциализация после отказа от русского языка. Он отметил, что русский язык давал Украине шанс оставаться частью великой культуры и американская не сможет ее заменить.