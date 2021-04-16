16 апреля 2021
15 апреля 2021

Челябинские кредиторы решили распродать актив семьи Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра
Конец главного актива семьи Бориса Дубровского стал еще ближе Фото:

В ближайшее время технику и имущество контролируемого семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник» выставят на продажу, чтобы покрыть долги компании. Такое решение принято на собрании кредиторов компании, прошедшем в Магнитогорске, сообщил URA.RU внешний управляющий Иван Васин.

«В работе собрания, которое состоялось накануне в офисе компании, участвовали 34 представителя кредиторов ПО „Монтажник“. Они проголосовали за переход к конкурсному производству, что предполагает распродажу имущества для покрытия долгов», — пояснил URA.RU внешний управляющий Иван Васин. При этом на собрании не присутствовал никто из семьи экс-губернатора, как и находившаяся в офисе экс-директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталья Салеева, представляющая интересы компании.

«23 апреля суд рассмотрит возможность начала конкурсного производства. Перед этим пройдет собрание собственников, которые должны определить — можно ли „реанимировать“ какие-либо из подразделений „Монтажника“, чтобы возобновить их работу. Для этого нужно будет представить соответствующие документы», — добавил внешний управляющий. Сам Дубровский недоступен для комментариев — по имеющейся информации он находится за границей. Члены его семьи отказались комментировать процесс банкротства «Монтажника».

ПО «Монтажник», выкупленный семьей Дубровского в феврале 2018 года, строил на бюджетные деньги конгресс-холл в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Сейчас строительство заморожено, возбуждено уголовное дело. В сентябре на ПО «Монтажник» было введено внешнее наблюдение, долги компании перед кредиторами составляют порядка 2 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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