На главной переправе ЯНАО начали ограничивать движение

Часть зимников в ЯНАО уже закрыта до следующей зимы Фото: сайт департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Начиная с 16 апреля из-за потепления принято решение об ограничении движения по ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили представители департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 16 апреля 2021 года вводятся ограничения на движение по ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги. Движение разрешено для полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн и для всех видов транспортных средств общей массой от 3,5 до 25 тонн круглосуточно», — говорится сообщении, в опубликованном на ресурсах дептранспорта. Движение для неполноприводных транспортных средств до 3,5 тонн с сегодняшнего дня запрещено.

Кроме того, в полночь окончательно (до следующей зимы) будут закрыты дороги Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги (в пределах границы с ХМАО). В качестве основания указано наступления устойчивых плюсовых температур, активное таяние снега и подтопление ледовых переправ.

Ранее сообщалось, что до следующего сезона уже закрыт зимник Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале. От Коротчаево до Красноселькупа открыто движение для всех полноприводных машин и грузовиков, от Лабытнанги до Мужей проехать можно только на полноприводных машинах массой выше 3,5 тонн и грузовиках до 30 тонн.

По сообщениям метеослужб, весна в ЯНАО в этом году необычно ранняя. При этом для множества отдаленных поселений зимники и ледовые переправы остаются единственными наземными дорогами, которые связывают из с большой землей — в межсезонье добраться до городов и райцентров можно только по воздуху.