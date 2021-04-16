18—19 апреля в Перми будет холодно, но солнечно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае из-за арктического вторжения температура воздуха опустится ниже нуля градусов, рассказал URA.RU инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. 17 апреля будет теплее, чем 16 апреля, а затем начнется резкое снижение температуры воздуха.

«В воскресенье ожидается вторжение холодного воздуха. С севера будет смещаться арктический антициклон. Ночь на воскресенье будет даже теплее, чем день. Потом температура воздуха начнет снижаться, а в ночь на понедельник по востоку края температура может приблизиться к отметке -10», — рассказал URA.RU Шихов.

Похолодание будет кратковременным и не будет сопровождаться осадками. Ожидается, что уже 20 апреля воздух в Перми и крае начнет хорошо прогреваться. В последнюю декаду апреля дневная температура будет выше десяти градусов Цельсия.