16 апреля 2021
15 апреля 2021

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер
Алкотестер показал, что у водителя была тяжелая степень опьянения Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пьяный водитель устроил массовое ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. Освидетельствование показало, что в крови мужчины было больше трех промилле алкоголя.

«15 апреля в 22:05 в Тобольске, на улице Менделеева, 53, водитель Toyota Avensis въехал в Kia Rio, который въехал в Lada Granta. После отечественное авто отбросило на еще одну Kia Rio, а ее, в свою очередь, на такую же иномарку», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

По итогу в аварии пострадали пять автомобилей. Травмы получили и люди — водитель «Тойоты» и пассажир такси Kia Rio. Как рассказал URA.RU владелец таксопарка, официальный партнер «Яндекс.Такси» в Тобольске Александр Осмоленчук, пассажир сможет претендовать на страховую компенсацию.

Как показало медосвидетельствование, виновник аварии оказался сильно пьян. Алкотестер выявил 1,42 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, или более трех промилле на литр крови. Такое состояние оценивается как тяжелая степень опьянения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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