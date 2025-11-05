Тюменскую стоматологию наказали за непристойную рекламу

Стоматология и рекламораспространитель привлечены к административной ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени стоматологию наказали за непристойную и двусмысленную рекламу услуг. Изначально компания попыталась оспорить решение УФАС, но арбитражный суд подержал решение антимонопольного органа. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

«Стоматология „Ультра Дент“ не согласилась с выводами управления и обратилась в суд. Она утверждала, что реклама была пристойной и соответствовала всем требованиям. Арбитражный суд региона и Восьмой арбитражный апелляционный суд подержал выводы антимонопольного органа в полном объеме. <...> Стоматология и рекламораспространитель привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе.