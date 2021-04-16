Тюменскую область накроет снежный циклон

Тюменцев ждет мокрый снег и сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье 18 апреля на юге Тюменской области ожидается мокрый снег и сильный ветер. Об этом URA.RU рассказали синоптики тюменского Гидрометцентра. По их словам, о шторме пока говорить преждевременно, но такая вероятность не исключена.

«18 апреля на территории Тюмени ожидается снег, в том числе и мокрый, северный ветер до 17-20 метров в секунду. Причина в северо-западном циклоне», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

По словам синоптиков до воскресенья ситуация может измениться и в худшую сторону. Если ветер будет сильнее, не исключено объявление штормового предупреждения.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже сегодня ночью температура воздуха в Тюмени опустится до нуля градусов. А 18 апреля дневной максимум составит один градус тепла.