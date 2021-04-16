Врачей ХМАО обвинили в гибели ребенка из-за ошибки

Врачей в ХМАО обвинили в смерти новорожденного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачей Нижневартовского роддома обвинили в смерти ребенка из-за врачебной ошибки. В социальных сетях (преимущественно во «ВКонтакте») анонимный автор распространил историю о том, что по вине врачей умер новорожденный. По мнению анонима, медики плохо подготовились к родам, что и привело к смерти ребенка.

«Врачи установили, что вес ребенка составляет чуть больше 3 килограммов. Было решено принимать роды без кесарева сечения. Спустя несколько часов врачи констатировали смерть, у ребенка не выдержало сердце. Как оказалось, кесарево сечение было необходимо, так как фактический вес ребенка составил почти 4,5 килограмма, а рост 60 сантиметров», — написал автор.

Главный врач Нижневартовского перинатального центра Лариса Михайлова подтвердила корреспонденту URA.RU, что в роддоме умер ребенок, однако заверила, что информация, которую распространяет женщина — ложная. «То, что пишет эта женщина, и те публикации которые я вижу с ее стороны, не соответствуют действительности. Мы понимаем, что факт гибели ребенка — трагедия, но могу заверить, что доктора протокол оказания помощи выполнили в полном объеме», — сказала Михайлова.

В пресс-службе СУ СК ХМАО ответили, что по указанному факту возбуждено уголовное дело. «По делу назначены ряд судебных экспертиз, в том числе на предмет правильности оказания медицинской помощи», — сказали в следкоме.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО родители обвиняют врачей в смерти шестилетнего сына. Алексей и Татьяна Волощук обвиняют сургутских врачей в смерти их шестилетнего сына — Никиты. Родители считают, что ребенок погиб в результате некачественного лечения.