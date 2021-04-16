МВД пригрозило закрыть границы со странами СНГ

Россия может закрыть границы со странами СНГ из-за нелегальных мигрантов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российское министерство внутренних дел попросило страны СНГ забрать домой своих нелегальных мигрантов. В противном случае Россия пригрозила закрытием границ с этими государствами, рассказал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

«Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем <…> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — обратился Горовой к коллегам из СНГ, сообщает «Интерфакс».

Замминистра подчеркнул, что людей придется выдворить на основании указа президента России Владимира Путина. Горовой порекомендовал коллегам из СНГ заняться возвращением на родину своих нелегальных мигрантов при помощи блогеров и СМИ. Также чиновник отметил, что за нарушение миграционного законодательства граждан СНГ никак не накажут.

МВД уже сообщало, что из России чаще всего высылают иностранцев, которые до этого привлекались к ответственности за нарушение миграционного законодательства, пишет телеканал 360. При этом ранее в Кремле открыто признали острую нехватку мигрантов в России. На сегодняшний день число мигрантов, нелегально работающих в РФ упало на 40%, напоминает RT.