Алексей Навальный сообщил, что готов прервать голодовку, если будут выполнены его условия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Осужденный Алексей Навальный заявил, что в ИК-2 города Покров Владимирской области ему пригрозили принудительным кормлением. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости», — говорится в сообщении осужденного. Он добавил, что ему также рассказали о том, что при принудительном кормлении его оденут в смирительную рубашку. По словам Навального, он готов прервать объявленную им голодовку, если ему предоставят независимого врача.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН по Владимирской области. Агентство опубликует ответ ведомства, как только он поступит в наш адрес.

Алексей Навальный находится в покровской ИК почти три месяца. В колонии в Покрове Навальный стал жаловаться на сильные боли в ноге и плохую медицинскую помощь. Тем временем во ФСИН России по Владимирской области сообщили, что у него не обнаружены туберкулез и коронавирус, пишет RT. Также Навальный решил подать в суд на ИК из-за того, что ему не дают Коран, пишет «Национальная служба новостей».