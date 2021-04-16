Студентов вуза в Перми отправили на карантин из-за COVID

Студенты двух групп Пермской фармакадемии продолжат учебу в дистанционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты двух групп Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА), отправлены на карантин из-за коронавируса. Об этом URA.RU рассказал проректор по организационной работе и менеджменту качества ПГФА Николай Коробейников. Он уточнил, что студентов одной из групп «изолировали еще в субботу-воскресенье»

«Коронавирус подтвердился у одной из студенток, поэтому всю группу, в количестве 20 человек, изолировали. Зараженной студентке назначено лечение, остальных (в том числе тех, кто проживает в общежитии) осмотрят медики. Роспотребнадзор соответствующее предписание в адрес медучреждений уже выдал», — сказал Коробейников.

По его словам, еще одна группа студентов в количестве 22 человека, изолирована, «была изолирован сегодня». Обучение студентов в данных группах проводится в дистанционном режиме. Кроме того, семь заболевших выявлено в Пермском политехническом университете (ПНИПУ), сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. Там добавили, что вводить дистант в вузе пока не планируется. URA.RU писало, что ПНИПУ в феврале вернул студентов к традиционному формату обучения с посещением аудиторий.