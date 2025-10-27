Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае зарплата на удаленке взлетела на 45%

Средний уровень зарплаты на удаленке в Прикамье составил 68 тысяч рублей
27 октября 2025 в 14:18
Число предложений заработать удаленно увеличилось на 10%

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Рост медианных зарплат в Пермском крае, предлагаемых специалистам на удаленке, составил 45%. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Самый высокий прирост предложений поработать дистанционно в ПФО за год зафиксирован в Пермском крае — с 46,8 тысяч до 68 тысяч рублей (+45%). Число предложений возросло на 10%», — сообщают аналитики.

Для соискателей дистанционная занятость уже не воспринимается как бонус, а стала обязательным требованием: почти половина кандидатов учитывают ее наличие при выборе работодателя. При этом на первом месте по значимости остается высокий доход (79%), а на втором — гибкий график (53%).

Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях для удаленной работы в Перми. В топ-10 специалистов по числу вакансий удаленной работы в Перми лидируют менеджеры по продажам и по работе с клиентами — на них пришлось 140 предложений за месяц. Вторую строчку по востребованности занимают операторы call-центра и специалисты контактного центра.  

