В Пермском крае зарплата на удаленке взлетела на 45%

Число предложений заработать удаленно увеличилось на 10%

Рост медианных зарплат в Пермском крае, предлагаемых специалистам на удаленке, составил 45%. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Самый высокий прирост предложений поработать дистанционно в ПФО за год зафиксирован в Пермском крае — с 46,8 тысяч до 68 тысяч рублей (+45%). Число предложений возросло на 10%», — сообщают аналитики.

Для соискателей дистанционная занятость уже не воспринимается как бонус, а стала обязательным требованием: почти половина кандидатов учитывают ее наличие при выборе работодателя. При этом на первом месте по значимости остается высокий доход (79%), а на втором — гибкий график (53%).

