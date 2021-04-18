С улиц Кургана уберут десятки автобусов

Количество автобусов на улицах Кургана сократится примерно на 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана официально приступили к сокращению количества общественного транспорта. Изменения затронули почти 40 городских маршрутов. Общее количество автобусов на улицах Кургана должно уменьшиться на 80 единиц (примерно на 20%). Постановление городской администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

Самые масштабные изменения касаются маршрута №374, введенного в Кургане в апреле 2020 года. Вместо 10 автобусов на нем останется всего один. «Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок №374 „пос. Вороновка — 1-й микрорайон“… Установить… максимальное количество транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по маршруту, „автобус, средний, 1“», — говорится в документе.

Количество автобусов на маршруте №306 сократится с шести до одного, на маршруте №304 — с 10 до шести, на маршруте №368 — с 12 до восьми. Менее масштабные изменения затронут еще более 30 маршрутов общественного транспорта.

В конце марта курганские перевозчики заявляли URA.RU о давлении мэрии, которая заставляет убирать с маршрутов 20% автобусов. Однако в администрации Кургана утверждали, что такое предложение поступило от самих перевозчиков. «Количество автобусов планируется сократить на маршрутах с минимальным пассажиропотоком. Для сохранения обслуживания также будут рассматриваться изменения существующих маршрутов», — поясняли в администрации. Сейчас мэрия рассматривает возможность возвращения регулируемого тарифа на автобусы.