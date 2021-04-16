Оппозиция хочет разделить Свердловскую область

Дмитрий Ионин надеется попасть в Госдуму сам и провести товарища Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Справедливая Россия» может разделить Свердловскую область на два партсписка по выборам депутатов Госдумы. Как сообщил URA.RU инсайдер, близкий партийному руководству, это позволит обеспечить избрание в федеральный парламент как действующего депутата Дмитрия Ионина, так и главы реготделения партии Андрея Кузнецова.

«Однако и это не решает конфликта. Предполагается, что Кузнецов будет избираться в Екатеринбурге, а Ионин на севере области. Ионин понимает, что у него хороший рейтинг нормальные только в Екате, и хочет избираться тут», — утверждает собеседник агентства. Он также не исключил, что ради избрания Ионина часть свердловских территорий справороссы могут объединить с Пермским краем или ХМАО.

Андрей Кузнецов и Дмитрий Ионин отрицают наличие конфликта из-за выборов. «Мы дружим 10 лет. Что касается выборов, у каждого из нас свои задачи», — заявил Дмитрий Ионин. Он добавил, что намерен выдвигаться в одномандатном округе и занять место в списке. «Мы нацелены на то, чтобы взять два мандата», — подчеркнул Дмитрий Ионин.

Глава реготделения подтвердил его слова. Также он не исключил объединения Свердловской области с одним из соседних регионов в единую терргруппу. «Но это часть выборной стратегии партии, которая утверждается федеральным руководством. Знаю, что переговоры идут, но окончательного решения пока не принято. Оно будет ближе к июню», — поделился Кузнецов.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков усомнился, что объединение регионов даст эсерам хороший результат. По его словам, схема, когда один из свердловских политиков сосредоточивает силы на борьбе в одномандатном округе, а второй проходит по списку, является оптимальной. Политолог Михаил Коробельников добавил, что у эсеров есть шансы взять два мандата на среднем Урале. «Возможности для расширения ресурса есть. Харизма, которой отличается Ионин, также играет на руку СР», — сказал эксперт.