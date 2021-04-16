Суд вынес решение по делу о наркотиках Тимы Белорусских

Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Такое решение принял суд в Минске.
«Тима Белорусских приговорен к двум годам „домашней химии“», — сообщает агентство Sputnik Беларусь. Отмечается, что «домашней химией» называют, когда осужденного ставят на учет и на всем протяжении срока его посещают сотрудники милиции. Также Белорусских будет запрещено употреблять алкоголь, выходить за пределы дома после 19:00, а маршруты на работу или учебу будут строго ограничены.
Если осужденный решит посетить другой город, то он должен будет спросить разрешения у сотрудников милиции. При четырех и более раз нарушений режима, может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тима Белорусских был задержан в начале январе с наркотиками. При себе у него оказался гашиш и амфетамин. Сам певец свою вину в деле о наркотиках полностью признал, сообщает телеканал 360.
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