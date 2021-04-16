16 апреля 2021

Суд вынес решение по делу о наркотиках Тимы Белорусских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание в Арбитражном суде по поводу освобождения территории в 6 микрорайоне. Курган, оглашение приговора, судебное заседание, медицинская маска, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, судебное дело, масочный режим, судья в маске
Тима Белорусских признал свою вину в деле о наркотиках Фото:

Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Такое решение принял суд в Минске.

«Тима Белорусских приговорен к двум годам „домашней химии“», — сообщает агентство Sputnik Беларусь. Отмечается, что «домашней химией» называют, когда осужденного ставят на учет и на всем протяжении срока его посещают сотрудники милиции. Также Белорусских будет запрещено употреблять алкоголь, выходить за пределы дома после 19:00, а маршруты на работу или учебу будут строго ограничены.

Если осужденный решит посетить другой город, то он должен будет спросить разрешения у сотрудников милиции. При четырех и более раз нарушений режима, может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тима Белорусских был задержан в начале январе с наркотиками. При себе у него оказался гашиш и амфетамин. Сам певец свою вину в деле о наркотиках полностью признал, сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...