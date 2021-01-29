СМИ: Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша

Тиме Белорусских грозит реальный срок Instagram, Тима Белорусских

Рэпера Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша. Артисту грозит тюрьма, сообщают СМИ.

«Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал», — уточняет издание Mash. Наркотики Белорусских хранил в шкафу, предположительно он их употреблял сам и вместе с друзьями. Вероятно, кто-то из друзей и рассказал о гашише милиции.

Артиста задержали 10 января, а 12 поместили под домашний арест. Теперь Тиме грозит до пяти лет тюрьмы. Сам рэпер опроверг информацию в своем Instagram. «Все, что вы читаете, — это неправда. Я нахожусь дома, но я не под арестом. Все как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать в любом случае», — заявил он. Однако Daily Storm утверждает, что представитель Белорусских подтвердила изданию информацию о том, что у него нашли гашиш.