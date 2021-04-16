16 апреля 2021
15 апреля 2021

На тюменской трассе массовое ДТП и пробка в 10 километров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробки, трафик, автомобили, автотранспорт
Федеральная трасса встала в пробку в районе поселка Винзили Фото:

В Тюменской области на трассе Р-402 произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Из-за аварии образовалась десятикилометровая пробка.

«По предварительным данным, на федеральной трассе Тюмень — Омск, в районе поселка Винзили, автомобиль Volkswagen Passat зацепил обочину и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Polo и Toyota. Также от „Пассата“ оторвалось колесо и влетело в Ford Mondeo», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В массовом ДТП двое пострадавших — 67-летний мужчина и 18-летняя девушка. Сейчас на месте аварии движение регулируют сотрудники ГАИ. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор на дороге растянулся на десять километров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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