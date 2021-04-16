На тюменской трассе массовое ДТП и пробка в 10 километров

Федеральная трасса встала в пробку в районе поселка Винзили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области на трассе Р-402 произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Из-за аварии образовалась десятикилометровая пробка.

«По предварительным данным, на федеральной трассе Тюмень — Омск, в районе поселка Винзили, автомобиль Volkswagen Passat зацепил обочину и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Polo и Toyota. Также от „Пассата“ оторвалось колесо и влетело в Ford Mondeo», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В массовом ДТП двое пострадавших — 67-летний мужчина и 18-летняя девушка. Сейчас на месте аварии движение регулируют сотрудники ГАИ. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор на дороге растянулся на десять километров.