Самый богатый курганский сенатор оказался беднее супруги

Сенатор Сергей Муратов стал самым богатым среди курганцев в Госдуме и Совете Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сенатор Сергей Муратов в 2020 году получил доход, превышающий доходы остальных курганцев в Госдуме и Совете Федерации, однако его жена заработала в несколько раз больше. Их декларации 16 апреля были опубликованы на официальном сайте Совета Федерации.

Сергей Муратов по итогам 2020 года задекларировал 71,4 млн рублей. За 2019 год он задекларировал 44,3 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка для подсобного хозяйства, мотоциклы БМВ R12000GS ADVENTURE, ИЖ 49б, Харлей-Девидсон ON FLHTK, ЯВА 350. У него два земельных участка на 633 и 1200 кв. м. Его супруга задекларировала 247,9 млн рублей по итогам 2020 года (за 2019 год — 56,5 млн рублей). Ей принадлежат два земельных участка, один из них для производственных нужд, жилой дом (35,4 кв. м), жилое здание (442,9 кв. м), четыре квартиры, машиноместо и иное недвижимое имущество.

Сенатор Елена Перминова по итогам 2020 года задекларировала 5,8 млн рублей (за 2019 год — 5,6 млн рублей). Ее супруг задекларировал за 2020 год 1,4 млн рублей (Годом ранее — 751 тыс.). Им принадлежат Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat, земельный участок в 10 соток с жилым домом на 376 кв. м.