Курганские сенаторы и депутаты Госдумы стали богаче за год

Василий Шишкоедов оказался самым богатым среди курганцев в Госдуме и Совете Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, представляющих Курганскую область, в 2019 году выросли по сравнению с предыдущим годом. Их декларации 14 августа опубликованы на официальных сайтах верхней и нижней палат парламента.

Сенатор Елена Перминова по итогам 2019 года задекларировала доход в 5,6 млн рублей. Годом ранее она отчитывалась о более скромной сумме — около пяти миллионов рублей. Ее супруг в 2019 году заработал 751 тысяч рублей. В собственности четы Перминовых — автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Touareg, земельный участок в 10 соток с жилым домом на 376 кв. м.

Сенатор Сергей Лисовский в 2019 году заработал 5,48 млн рублей. По итогам 2018 года он декларировал доход в 4,89 млн рублей, а в 2017 году — 71,4 млн рублей (тогда он был признан самым богатым сенатором от УрФО). У Лисовского есть автомобиль Mersedes V 250 D 4 с прицепом МЗСА и доля в квартире площадью 154,5 кв. м. Другая доля в ней принадлежит его несовершеннолетнему ребенку.

Депутат Василий Шишкоедов отчитался о доходах в 5,89 млн рублей. Годом ранее он получал 4,87 млн рублей. В его автопарке, как и год назад, автомобили KIA SLS (SPORTAGE), KIA XM FL (SORENTO) и прицеп КМЗ. Среди задекларированной недвижимости — четыре земельных участка от 1 до 160 тысяч кв.м (два самых крупных — для сельскохозяйственного производства) и квартира в 107 «квадратов». Жена Шишкоедова в 2019 году заработала около двух миллионов рублей. У нее есть земельный участок в девять соток с домом на 100 кв. м.

Доходы депутата Александра Ильтякова в 2019 году составили 5,2 млн рублей (в 2018 году — 4,84 млн рублей). У него есть машины Toyota Alphard V, Toyota Grand Hiace и квадроцикл Yamaha YFM 700 FWAD. Также Ильтякову принадлежат пять земельных участков площадью от 0,898 до 123 тысяч кв.м, жилой дом на 244 кв.м, павильон с помещениями для приема пищи, помещение с подвалом в здании торгового центра и часовня. Жена и три ребенка Ильтякова отчитались об отсутствии доходов и имущества.