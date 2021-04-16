Прокуратура требует признать структуры Навального экстремистскими

Прокуратура Москвы требует признать экстремистскими организации, связанные с Алексеем Навальным. Среди них — Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом в России), Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.
«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы, опубликованном на сайте надзорного ведомства. Административное исковое заявление направлено в Московский городской суд. Проверка организацией проводилась по поручению Генеральной прокуратуры РФ.
Ранее Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 города Покрова Владимирской области, заявил, что его обещают принудительно кормить. В настоящее время блогер объявил голодовку.
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