16 апреля 2021

Прокуратура требует признать структуры Навального экстремистскими

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, московский городской суд, мосгорсуд
Иск подан в Московский городской суд Фото:

Прокуратура Москвы требует признать экстремистскими организации, связанные с Алексеем Навальным. Среди них — Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом в России), Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы, опубликованном на сайте надзорного ведомства. Административное исковое заявление направлено в Московский городской суд. Проверка организацией проводилась по поручению Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 города Покрова Владимирской области, заявил, что его обещают принудительно кормить. В настоящее время блогер объявил голодовку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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