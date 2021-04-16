Опубликованы доходы тюменских депутатов Госдумы за 2020 год

Иван Квитка расстался с жильем, но увеличил свой доход на несколько миллионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка в год пандемии стал богаче на более чем семь миллионов рублей. Такие данные значатся в сведениях о доходах парламентариев, опубликованных на сайте Госдумы. Коллеги Квитки из Тюменской области показали меньший прирост финансов.

«Депутат Иван Квитка. Общая сумма декларированного годового дохода (2020) — 12 590 127 рублей», — такие данные приводятся в сведениях о доходах парламентария. В 2019 году доход Ивана Квитки был гораздо скромнее — 5 419 023 рублей. Судя по декларации, тогда он владел тремя квартирами (60,6, 66, и 86,9 квадратных метров), а по итогам 2020-го — всего одной. В собственности у Квитки осталось 66-метровое жилье.



В документы значатся и другие депутаты, представляющие Тюменскую область. У двух из них доходы также выросли. Николай Брыкин заработал 6 233 723 рублей (+ 182 405 рублей), а Эрнест Валеев 6 770 019 рублей (+ 270 480 рублей). Недвижимости у них меньше не стало, транспорта — тоже.

Единственный представитель Тюменской области в Госдуме, кто в доходах потерял — Анатолий Карпов. В год пандемии он заработал 6 054 857 рублей, а это на 1,2 миллиона меньше, чем в 2019-м.

При этом за прошлый год количество имеющейся у него недвижимости уменьшилось. Исчез земельный участок в 1200 квадратных метров (точно такой же появился в декларации его супруги). Не стало и дачного дома в 293 квадрата (им он владел вместе с женой).