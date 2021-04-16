Пермский сенатор Пушков стал богаче

Алексей Пушков стал еще богаче Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков за год увеличил свой доход более, чем на два миллиона рублей. Декларации сенаторов за 2020 год опубликованы на сайте Совета Федерации.

«Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Пушкова Алексея Константиновича — 20 537 856 рублей», — указано на сайте. Доход его супруги составил 696,2 тыс рублей. В собственности Пушкова также имеются несколько квартир, садовые и дачный участки, автомобили Mercedes Е230, Jaguar XJ. В прошлом году Пушков задекларировал 18,1 млн рублей.

Его коллега, сенатор Андрей Климов задекларировал доход в сумме 6 466 299 рублей (в 2019 году — 6,7 млн рублей). Супруга Климова за 2020 год заработала 873 тыс рублей. В собственности четы Климовых также несколько земельных участков, шесть квартир, садовый домик, автомобили Volkswagen Touareg и Suzuki Vitara.