Медведев стал зарабатывать больше после ухода из правительства

Доходы бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выросли после того, как он стал зампредом Совбеза России. Об этом сказано в его декларации о доходах на сайте правительства.
Заработок Медведева за 2020 год составил 18,1 миллиона рублей. Таким образом в месяц экс-премьер получает по 618 700 рублей. Для сравнения в 2019 году на должности главы правительства он заработал 11 миллионов за год. Медведев стал зампредом Совбеза РФ 16 января 2020 года.
Также согласно декларации о доходах у Медведева есть три машины — ГАЗ 20, ГАЗ 21 и Volkswagen Golf. В собственности заместителя председателя Совета безопасности имеется также квартира, площадью 367,8 квадратных метров и два машиноместа по 16,2 и 16,3 квадрата. Плюс к этому в пользовании Медведева есть земельный участок на 4700 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что стали известны имена самых богатых депутатов Госдумы РФ. Также назван заработок президента России Владимира Путина, он значительно ниже зарплаты Медведева, пишет телеканал 360. Раскрыты и доходы нового главы правительства Михаила Мишустина, уточняет RT.
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