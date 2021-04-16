Член партии «Единая Россия» Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2020 года. Согласно его декларации о доходах за прошедший год он заработал 2,7 миллиардов рублей.
«Декларированный годовой доход 2 733 348 573,35 рублей», — говорится в декларации о доходах Аникеева, опубликованной на сайте Госдумы РФ. В его собственности числятся автомобили Hammer H2, Mersedes-Benz G63 AMG, Scania G 440 LA4X2HNA, мотоцикл КТМ 500 ЕХС. Также в его распоряжении имеется вертолет, две моторные лодки, два автомобиля медицинской службы и так далее. У Аникеева имеется три земельных участков (6 982 кв. м., 5 279 кв. м., 836 кв. м.), дом в 265 квадратных метров. Еще несколько жилых помещений и баня.
На втором месте по заработку среди депутатов оказался представитель «Единая Россия» Леонид Симановский (1 591 922 874,78 рублей). На третьей строчке расположился еще один единоросс Николай Борцов (808 831 944,24 рублей).
Также в топ-10 попали следующие депутаты:
- Андрей Скоч («Единая Россия») с доходом в 427 432 155,71 рублей;
- Сергей Жигарев (ЛДПР) — 294 845 164,54 рублей;
- Владимир Блоцкий (КПРФ) — 284 359 680,65 рублей;
- Аркадий Пономарев («Единая Россия») — 186 396 370,93 рублей:
- Дмитрий Саблин («Единая Россия») — 168 374 404,87 рублей;
- Александр Ремезков («Справедливая Россия») — 164 849 457,57 рублей;
- Елена Панина («Единая Россия») — 159 860 701,51 рублей;
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также стал одним из самых богатых депутатов. Он задекларировал доход за 2020 год в размере более 84 миллионов рублей.
Ранее появилась декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. Согласно ей, российский лидер за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей.
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