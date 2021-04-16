Раскрыты доходы свердловских сенаторов Росселя и Чернецкого

Эдуард Россель и Аркадий Черонецкий сохранили стабильный доход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенаторы Совфеда РФ от Свердловской области Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель отчитались о доходах за 2020 год. Декларации опубликованы на сайте верхней палаты парламента.

Эдуард Россель задекларировал 12,2 млн рублей против 12,8 млн годом ранее. В 2020-м экс-губернатор Среднего Урала купил земельный участок площадью 900 квадратных метров. Всего у Росселя три земельных участка площадью 5,5 тысячи квадратных метров, дом на 657 кв. метров, квартира в 228,7 кв. метра и три гаража. В них он держит автомобили МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL 350 CDC 4 Matic, ТОЙОТА Лэнд Круизер и два прицепа. Доход супруги сенатора составил 225 тыс. рублей.

Аркадий Чернецкий заработал 9,3 млн рублей, что на 500 тысяч меньше, чем в 2019 году. Зато его супруга принесла в семейную казну 8,2 млн рублей, что на 3 млн превышает показатель 2019 года. В собственности четы Чернецких земельный участок площадью 10 130 кв. метров, дом площадью 518,4 кв. метра и гараж, а также квартира площадью 117 кв. метров и два автомобиля: Лексус LS-500 и Лексус LX-570.