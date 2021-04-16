Назван самый бедный федеральный министр РФ

Самым бедным российским министром по итогам 2020 года стала глава Минкульта Ольга Любимова. При этом ее доход вырос с 2019 года, сказано в ее декларации о доходах на сайте Кремля.
Ольга Любимова в 2020 году заработала всего 9 миллионов рублей. Это на 2,8 миллиона больше, чем в 2019 году. Также Министр имеет в собственности треть квартиры, площадью 91 квадратный метр и две трети жилого дома площадью в 171 квадрат. Еще в собственности Любимовой числится четыре земельных участка, общая площадь которых 2,8 тысяч квадратных метров. Ольга Любимова стала министром культуры 21 января 2020 года.
Ранее стали известны имена самых богатых депутатов государственной думы. На первом месте оказался член «Единой России» Григорий Аникеев. Также опубликованы сведения о доходах президента России Владимира Путина, пишет агентство Nation news.
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