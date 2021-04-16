Знаменитости написали письмо Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Более 70 мировых знаменитостей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить блогера Алексея Навального медицинской помощью. Их письмо опубликовано в газете Le Monde.

«Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме (цитата РБК).

Обращение подписали актеры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербетч, Джут Лоу, Билл Найи, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, фронтмен Radiohead Том Йорк, сценарист и режиссер Джей Джей Абрамс и другие.

Навальный объявил голодовку в конце марта. Он жаловался на боли в спине и ногах, требуя допустить к нему врача. ФСИН заявляла, что Навальному оказывается медпомощь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявлял, что в совете следят за здоровьем Навального. Позднее Навальный заявлял, что в колонии происходят заражения туберкулезом. 13 апреля он объявил, что подает в суд на колонию, так как ему не дают читать книги, в том числе, Коран.