16 апреля 2021

СМИ раскрыли детали дела главного российского вора в законе. Он получил 18 лет

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Захар Калашов обвиняется в захвате заложников, которых удерживал больше недели Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Вор в законе Захар Калашов (Шакро Молодой), заочно приговоренный к 18 годам лишения свободы в Грузии, в 2000 году якобы взял в заложники гражданина США Алекса Крейна и требовал выкуп за него. Соответствующие материалы опубликовал источник, знакомый с ситуацией.

«Калашов в 2000 году вступил в предварительный сговор с [криминальным авторитетом] Каки Озмановым, направленный на взятие в заложники гражданина США Алекса Крейна с целью получения выкупа с родственников последнего», — приводит сайт rucriminal.info текст документа, раскрывающего детали дела Калашова. В документе отмечается, что Крейна к Калашову привез общий знакомый вора в законе и Озмнова.

После этого Крейн связался со своей женой и попросил ее перевести 1 200 000 долларов, уточнив, что его держат в заложниках. Средства были приведены в банк, находящийся на Кипре. В дальнейшем Крейна освободили, однако его местонахождение не установлено.

Сейчас Калашов, считающийся главой криминального мира РФ, отбывает наказание в Краснодарском крае. В 2019 году суд назначил ему почти 10 лет заключения в колонии. Тогда вора в законе осудили за вымогательство. Ранее силовики арестовали начальника службы охраны Калашова Батыра Бекмурадова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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