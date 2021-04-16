Вор в законе Захар Калашов (Шакро Молодой), заочно приговоренный к 18 годам лишения свободы в Грузии, в 2000 году якобы взял в заложники гражданина США Алекса Крейна и требовал выкуп за него. Соответствующие материалы опубликовал источник, знакомый с ситуацией.
«Калашов в 2000 году вступил в предварительный сговор с [криминальным авторитетом] Каки Озмановым, направленный на взятие в заложники гражданина США Алекса Крейна с целью получения выкупа с родственников последнего», — приводит сайт rucriminal.info текст документа, раскрывающего детали дела Калашова. В документе отмечается, что Крейна к Калашову привез общий знакомый вора в законе и Озмнова.
После этого Крейн связался со своей женой и попросил ее перевести 1 200 000 долларов, уточнив, что его держат в заложниках. Средства были приведены в банк, находящийся на Кипре. В дальнейшем Крейна освободили, однако его местонахождение не установлено.
Сейчас Калашов, считающийся главой криминального мира РФ, отбывает наказание в Краснодарском крае. В 2019 году суд назначил ему почти 10 лет заключения в колонии. Тогда вора в законе осудили за вымогательство. Ранее силовики арестовали начальника службы охраны Калашова Батыра Бекмурадова.
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