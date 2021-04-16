Отрекшаяся от Сергия монахиня вернется в его монастырь

Монахиня вернется в Среднеуральский монастырь после того, как его восстановят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

После того, как будет восстановлен Среднеуральский монастырь, в обитель сможет вернуться одна из монахинь. Женщине разрешат это сделать, так как она отреклась от отца Сергия. Об этом URA.RU заявил источник в екатеринбургской епархии.

«Сейчас с ней общаются святые отцы и, по нашим данным, ей дали понять, что после того, как все в обители будет проверено, обновлено, она сможет вернуться именно туда», — отметил собеседник. Сейчас монахиня размещена в одном из мест, предоставленных свердловскими властями, где обеспечена всем необходимым. Данные о нем не разглашаются.

Всем монахиням, которые пока не отреклись от отца Сергия, епархия предложила перейти в любой женский монастырь екатеринбургской митрополии. Как только монахини изменят решение, они смогут вернуться в свою обитель. «Священники епархии на связи с несколькими бывшими насельницами обители. Сегодня им оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнула в беседе с URA.RU пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Сотрудники ФССП и Росгвардия вошли в Среднеуральский женский монастырь в ночь с 13 на 14 апреля, вывели монахинь и вскрыли двери храмов. Спецоперация была проведена, как заявили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, из-за того, что находится в обители отца Сергия (Николая Романова) стало опасно для жизни. Сам духовник Среднеуральского женского монастыря сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина» за склонение несовершеннолетних к суициду, нарушение прав на свободу совести и вероисповеданий.