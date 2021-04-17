В США территорию России и Украины признали опасной для полетов

Американским авиакомпаниям следует с осторожностью проводить полеты в небе над Киевом, Симферополем, Днепром, Москвой и Ростовом-на-Дону. С предупреждением выступило Федеральное авиационное управление США.
«ФАУ США рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Осторожность рекомендуется соблюдать в связи с возможным нарастанием напряжения между РФ и Украиной. Полеты, по данным авиарегулятора, «могут привести к столкновениям без уведомления, повышенной военной активности и/или конфликту».
Действие документа распространяется на зоны, расположенные в ста морских милях от Москвы, Ростова-на-Дону и ряда украинских городов, включая Киев. Извещение распространяется на всех американских перевозчиков.
Ранее telegram-канал WarGonzo сообщил, что американские военные инструктора якобы прибыли в Луганскую область. По данным канала, туда приехали три человека.
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