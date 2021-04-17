Обвинения Чехии в адрес РФ в том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году — это чушь. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», — цитирует сенатора ТАСС.
Он отметил, что Россия пропорционально ответит на высылку дипломатов. Скорую реакцию на обвинения пообещала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — сказала она журналистам.
Ранее сообщалось, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Власти страны считают, что дипломаты РФ могут быть причастный ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Россиянам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию.
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