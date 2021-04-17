Чехия высылает 18 российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД страны Ян Гамачек.
«Из страны высылают 18 российских дипломатов», — передает его слова РИА Новости.
Власти Чехии считают, что дипломаты РФ могут быть причастный ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. По словам Гамачека, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.
В октябре 2014 года на складе в городе Врбетице взорвались десятки тонн боеприпасов. Взрывной волной задело 12 объектов, находящихся неподалеку. По информации чешских журналистов, тогда в эпицентре взрыва оказались противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия. Осколки были найдены даже в 1 км от склада.
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