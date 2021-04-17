17 апреля 2021

Чехия вышлет 18 российских дипломатов. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
У дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию Фото:

Чехия высылает 18 российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД страны Ян Гамачек.

«Из страны высылают 18 российских дипломатов», — передает его слова РИА Новости.

Власти Чехии считают, что дипломаты РФ могут быть причастный ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. По словам Гамачека, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

В октябре 2014 года на складе в городе Врбетице взорвались десятки тонн боеприпасов. Взрывной волной задело 12 объектов, находящихся неподалеку. По информации чешских журналистов, тогда в эпицентре взрыва оказались противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия. Осколки были найдены даже в 1 км от склада.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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