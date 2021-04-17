17 апреля 2021

Банки: российский бизнес игнорировал льготные займы в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
В прошлом году российский бизнес брал, в основном, кредиты на рыночных условиях, без льгот. Фото:

Доля льготных кредитов, выданных российским компаниям банками в прошлом году, оказалась несопоставимо малой, по сравнению с займами, полученными на рыночных условиях. Эту тенденцию отметили в банковском сообществе.

«По программам поддержки пострадавших от пандемии отраслей было выдано около 0,5 млрд рублей, в целом с помощью средств государства — 7,7 млрд, тогда как общий объем займов бизнесу достиг 300 млрд рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на топ-менеджера банка «Санкт-Петербург» Вячеслава Ермолина. Эту тенденцию отметили и в «Газпромбанке».

Такой разрыв банкиры объясняют тем, что льготные программы кредитования касались в основном малого и среднего бизнеса. В целом же российские банки в прошлом году выдали займов на 61 трлн рублей, что на 10 трлн больше, чем в 2019 году, сообщили в ЦБ РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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