Банки: российский бизнес игнорировал льготные займы в пандемию

Доля льготных кредитов, выданных российским компаниям банками в прошлом году, оказалась несопоставимо малой, по сравнению с займами, полученными на рыночных условиях. Эту тенденцию отметили в банковском сообществе.
«По программам поддержки пострадавших от пандемии отраслей было выдано около 0,5 млрд рублей, в целом с помощью средств государства — 7,7 млрд, тогда как общий объем займов бизнесу достиг 300 млрд рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на топ-менеджера банка «Санкт-Петербург» Вячеслава Ермолина. Эту тенденцию отметили и в «Газпромбанке».
Такой разрыв банкиры объясняют тем, что льготные программы кредитования касались в основном малого и среднего бизнеса. В целом же российские банки в прошлом году выдали займов на 61 трлн рублей, что на 10 трлн больше, чем в 2019 году, сообщили в ЦБ РФ.
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