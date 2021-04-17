17 апреля 2021

В Госдуме планируют ввести новый налог для работодателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Депутаты Госдумы планируют вернуть старую систему выплат пособий по безработице за счет работодателей. Фото:
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Экономический кризис 2020

Осенью депутаты Госдумы могут обсудить возможность возрождения в России системы страхования от безработицы, заявил журналистам первый зампред комитета ГД РФ по труду и соцполитике Михаил Тарасенко. Речь идет о том, чтобы работодатели отчисляли деньги в фонд занятости населения для выплат пособий по безработице.

«Я уверен в том, что мы обязательно вернемся к страхованию от безработицы. Возрождение этой системы давно назрело, во всем мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис», — цитирует Тарасенко «Парламентская газета». По его словам, первое чтение соответствующего законопроекта может состояться осенью этого года.

До 2001 года в России пособия по безработице выплачивались из бюджета фонда занятости населения, который пополняли работодатели (отчисляя по 2% от фонда оплаты труда). Затем эту организацию ликвидировали, а выплату пособий по безработице взяло на себя государство. Сейчас речь идет о реставрации той системы, уточняет издание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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