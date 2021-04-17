В Госдуме планируют ввести новый налог для работодателей

Депутаты Госдумы планируют вернуть старую систему выплат пособий по безработице за счет работодателей. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Осенью депутаты Госдумы могут обсудить возможность возрождения в России системы страхования от безработицы, заявил журналистам первый зампред комитета ГД РФ по труду и соцполитике Михаил Тарасенко. Речь идет о том, чтобы работодатели отчисляли деньги в фонд занятости населения для выплат пособий по безработице.

«Я уверен в том, что мы обязательно вернемся к страхованию от безработицы. Возрождение этой системы давно назрело, во всем мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис», — цитирует Тарасенко «Парламентская газета». По его словам, первое чтение соответствующего законопроекта может состояться осенью этого года.

До 2001 года в России пособия по безработице выплачивались из бюджета фонда занятости населения, который пополняли работодатели (отчисляя по 2% от фонда оплаты труда). Затем эту организацию ликвидировали, а выплату пособий по безработице взяло на себя государство. Сейчас речь идет о реставрации той системы, уточняет издание.