Россияне оценили перспективу бессрочного масочного режима

Против введения бессрочного масочного режима в общественных местах выступили 64% опрошенных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бессрочный масочный режим в России хотели бы ввести 15% опрошенных жителей страны, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob. Причем поддержали эту идею в большинстве жители Челябинска.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех регионов страны. «Большинство опрошенных россиян (64%) выступили против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным, а 15%, напротив, поддержали эту идею», — приводит результаты исследования РБК.

За бессрочный масочный режим выступили больше всего в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%). В Москве за введение данной меры выступили 18% участников опроса. Эти респонденты уверены, что это поможет замедлить распространение любых видов инфекций, которые распространяются воздушно-капельным путем. Меньше всего бессрочное ношение масок одобряют опрошенные жители Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%).

Ранее полпред правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил, что регионы не могут отменять обязательный масочный режим, введенный по всей стране главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По ее словам, Россия пока не готова к отмене масок, несмотря на положительную динамику по коронавирусу, пишет «Царьград».