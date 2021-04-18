Участники переворота в Белоруссии планировали разграбить имущество президента Александра Лукашенко Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Подозреваемые в попытке совершения госпереворота в Белоруссии и устранения с должности президента Александра Лукашенко планировали разграбить и похитить его имущество. Это подтверждают кадры из оперативной съемки ФСБ.

«Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». В воскресном выпуске программы «Вести недели» были показаны подтверждающие кадры из оперативной съемки ФСБ.

По словам одного из организаторов переворота, юриста, гражданина Белоруссии и США Юрия Зенковича, группа планировала устранить Лукашенко, блокировать внутренние войска, ОМОН, Минск и занять несколько объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы зачитать обращение к гражданам. Целью операции было стремление начать создавать в республике демократическое государство. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», — процитировало слова Зенковича агентство. Он отметил, что участники планировали привлечь к операции также националистов из Киева.

Переворот в Белоруссии должен был произойти 9 мая. Планировали его совершить граждане республики — политолог Александр Федут и Зенкович. В группу также входил лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. По данным агентства, он задержан в Белоруссии.