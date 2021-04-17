ФСБ России раскрыла детали подготовки госпереворота в Беларуси

В Белоруссии планировался госпереворот 9 мая и устранение президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«ФСБ РФ совместно с КГБ Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрия Зенковича и гражданина РБ Александра Федуты. Они планировали осуществить военный переворот в Белоруссии по отработанному сценарию „цветных революций“, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», — пишет РИА «Новости».
Белорусские спецслужбы узнали, что Зенкович и Федута в мессенджерах обсуждали план вооруженного переворота в Белоруссии. После они прилетели в Москву, где решили провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики. Для реализации их плана устранить планировалось все высшее руководство республики.
Ранее Лукашенко также сообщил, что покушение готовилось и на его детей. А задержать Зенковича и Федуту в Москве белорусский лидер попросил лично у российского коллеги Владимира Путина.
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