В столице ХМАО пенсионеров изолировали от родственников

Охрана не пускает родных к пенсионерам в гостиницу (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске охранники гостиничного комплекса «Олимпийский» выгоняют родственников, которые приезжают навестить пенсионеров. Часть квартир в гостинице отдали под социальное жилье для одиноких пенсионеров, однако им запретили принимать у себя гостей и родственников. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Алексей Жуков.

«Они ходят на работу, в магазины, могут ездить на транспорте. В общем, живут такой же жизнью, как и остальные люди. А им не позволяют принимать гостей, даже близких родственников. Это произвол, ущемление прав и вмешательство в частную жизнь», — считает Жуков.

В беседе с корреспондентом URA.RU одна из жительниц подтвердила информацию. «Мы не понимаем, почему к нам не пускают даже собственных детей? Ко мне приезжал внук, привез лекарства, а через 7 минут прибежал охранник и потребовал от него уйти. Раньше можно было бы сослаться на режим обязательной самоизоляции для пенсионеров, но чем они руководствуются сейчас — непонятно. При этом никто не объясняет, в чем дело», — сказала женщина. В городское управление социальной защиты населения и в адрес омбудсмена по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой отправлены запросы. На момент публикации ответ на них не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили главное ограничение по коронавирусу. Пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и беременные в ХМАО могут не соблюдать режим самоизоляции с 1 апреля.