Врачи обнаружили опасное влияние смартфона на развитие рака

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Наибольший вред несет использование смартфона вечером Фото:

При использовании смартфона в вечернее время повышается риск развития рака кишечника. Об этом заявили исследователи из Барселонского института глобального здоровья.

«В ходе исследования ученые просмотрели данные о 2000 человек и сопоставили их с информацией Международной космической станции (МКС измеряет уровень синего света на планете). Выяснилось, что люди, жившие в районах светового скопления, на 60% больше были подвержены раку кишечника», — пишет сайт MK.ru.

Авторы уточнили, что синий свет от экранов подавляет гормон мелатонин, который отвечает за качество сна и вырабатывается в вечернее время. Поэтому использование смартфона перед сном сбивает ритм дня и ночи, а также нарушает гормональный баланс.

Ранее о влиянии смартфонов на качества сна рассказывал также врач и телеведущий, доктор Александр Мясников. По его словам, люди должны отказаться от привычки смотреть в телефон ночью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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