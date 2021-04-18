Врачи обнаружили опасное влияние смартфона на развитие рака

Наибольший вред несет использование смартфона вечером Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При использовании смартфона в вечернее время повышается риск развития рака кишечника. Об этом заявили исследователи из Барселонского института глобального здоровья.

«В ходе исследования ученые просмотрели данные о 2000 человек и сопоставили их с информацией Международной космической станции (МКС измеряет уровень синего света на планете). Выяснилось, что люди, жившие в районах светового скопления, на 60% больше были подвержены раку кишечника», — пишет сайт MK.ru .

Авторы уточнили, что синий свет от экранов подавляет гормон мелатонин, который отвечает за качество сна и вырабатывается в вечернее время. Поэтому использование смартфона перед сном сбивает ритм дня и ночи, а также нарушает гормональный баланс.

Ранее о влиянии смартфонов на качества сна рассказывал также врач и телеведущий, доктор Александр Мясников. По его словам, люди должны отказаться от привычки смотреть в телефон ночью.