Доктор Мясников назвал привычки, вызывающие бессонницу

Александр Мясников рассказал, что многие привычки человека ухудшают качество его сна Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Люди должны отказаться от привычки смотреть в телефон ночью или спать допоздна. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«[Если, когда проснулись ночью,] будете смотреть на часы, у вас включится: „Слушай, а через два часа вставать“», — цитирует сайт MK.RU Мясникова. Тогда качество сна ухудшится, объяснил он.

Мясников отметил, что для здорового сна человек должен ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Врач уточнил, что подъем должен быть ранним, даже если человек поздно уснул. В противном случае человека ждет бессонница, которую будет сложно побороть на протяжении нескольких дней, рассказал Мясников.

Врач посоветовал тем, кто страдает бессонницей, не есть и не пить ночью. Также качеству сна не будет способствовать просмотр телевизора или употребление алкоголя, подытожил он.

Ранее ученые из Каролинского института в Швеции сообщили, что люди, позволяющие себе пить алкоголь, могут сократить жизнь на 28 лет. Исследователи указали на связь между употреблением спиртного и смертельными заболеваниями.