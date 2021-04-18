Евгений Куйвашев руководит Свердловской областью почти 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится под прицелом федеральных властей, сообщил telegram-канал «Незыгарь». Среди причин — возможные перестановки кадров в регионе и провал «Единой России» на муниципальных выборах в Сухом Логу. Политологи, опрошенные URA.RU, заподозрили канал в необъективности и не стали ставить крест на политике.

«Провал единороссов в Сухом Логу эксперты считают симптоматичным и говорят о рисках на думских выборах. Заботой губернатора остается допфинансирование на строительство объектов универсиады. Учитывая репутацию Куйвашева, сокращение объемов финансирования из федерального бюджета эксперты считают закономерным», — написали авторы канала.

Перечисленные «Незыгарем» факторы не ставят самого Куйвашева под удар, считает уральский политолог Анатолий Гагарин. «Эти аргументы несерьезны — что называется, докопаться до мышей. Это не может реально влиять на судьбу губернатора. А к „Незыгарю“ нужно относиться с пониманием — канал ищет возможности продолжать начатую линию. Часть информационной кампании», — сказал URA.RU Гагарин.

Сообщения о Куйвашеве могут говорить о том, что губернатор не платит за свой имидж в Telegram, не исключил политолог Константин Калачев. «У „Незыгаря“ есть прайс. Каналу платят, чтобы улучшать свое положение. Кто-то оплачивает блок на негатив, кто-то — чтобы писали только хорошее. Есть те, кто вообще просит ничего не писать. Не думаю, что положение Куйвашева так плохо, чтобы ожидать каких-то больших событий», — сказал агентству Калачев.

Он, однако, вспомнил, что губернаторы уже лишались кресел за провалы ЕР в их регионах, однако снимали руководителей, выждав время после выборов. «Поэтому уж в этом году Куйвашеву точно ничего не грозит», — добавил Калачев.

«Незыгарь» уже писал о шатком положении Куйвашева 2 апреля. Тогда эксперты также посчитали, что глава региона имеет не настолько слабые позиции.